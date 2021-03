La police de Londres a annoncé samedi enquêter après la publication massive de témoignages d’abus, harcèlement et agressions sexuelles sur un site internet qui dénonce une «culture du viol» dans les établissements scolaires britanniques, dont certaines prestigieuses écoles privées londoniennes. Le site « Everyone’s Invited » ("Tout le monde est invité") permet aux jeunes Britanniques de partager anonymement les agressions qu’ils et elles ont subi, principalement au long de leur scolarité. Lancé en juin 2020 par une étudiante de 22 ans, le site recense désormais plus de 5800 témoignages impliquant de nombreux établissements, dont certaines prestigieuses écoles privées, comme le Eton college.

Vendredi soir, la police de Londres a annoncé dans un communiqué avoir «examiné le contenu» du site pour «encourager» toute potentielle victime à porter plainte et avoir «en conséquence reçu un certain nombre de plaintes concernant des infractions spécifiques». «Nous saluons toute initiative qui encourage les victimes d’un délit sexuel à s’exprimer et à chercher du soutien», a déclaré la commissaire Mel Laremore, en charge des viols et délits sexuels, et «nous prenons très au sérieux les accusations d’agressions sexuelles». «Le nombre de témoignages publiés sur ce site est profondément inquiétant», a-t-elle estimé, ajoutant que la plupart faits relatés, «passés ou actuels», avaient eu lieu dans «des établissements scolaires de Londres et de tout le pays».