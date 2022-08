Chine : La police sauve 150 chats de la marmite

Près de 150 chats destinés à la consommation humaine ont été sauvés par la police dans l’est de la Chine, indique l’organisation de défense des animaux Humane Society International (HSI). Les félins étaient entassés dans des cages rouillées lorsqu’ils ont été découverts par les policiers dans la ville de Jinan, dans la province du Shandong, explique l’association basée aux États-Unis dans un communiqué. On a aussi retrouvé 31 moineaux – une espèce protégée dans le pays – qui ont été relâchés dans la nature.

«C’était choquant de voir l’état dans lequel ils étaient. Beaucoup d’entre eux étaient émaciés», assure M. Huang, un militant de VShine, une association locale de défense des animaux, cité dans le communiqué de HSI. «Notre découverte de dizaines de moineaux vivants utilisés comme appâts pour attirer les chats a également été un grand choc.» La plupart des chats sauvés seraient des animaux domestiques et ont été envoyés dans des refuges après leur sauvetage.

14 millions de chiens et chats mangés chaque année

La Chine n’a pas de loi spécifique pour punir la cruauté envers les animaux. Mais les suspects pourraient être poursuivis pour avoir chassé les oiseaux, volé les chats ou encore pour avoir enfreint les règles de prévention des maladies animales. Selon HSI, environ 10 millions de chiens et 4 millions de chats sont tués pour la consommation humaine chaque année dans le pays.

Chaque année en juin, la ville de Yulin, dans la province du Guangxi (sud), organise ainsi un festival de la viande de chien à l’occasion du solstice d’été. Des chats y sont également vendus pour y être mangés. Ces viandes restent toutefois très peu consommées en Chine. Elles le sont principalement dans certaines zones des provinces méridionales du Guangdong et du Guangxi. La consommation connaît un déclin constant avec l’augmentation du nombre d’animaux de compagnie.

La Chine a interdit la consommation et le commerce d’animaux sauvages en 2020. Les villes de Shenzhen et Zhuhai (sud) dans le Guangdong interdisent depuis avril la consommation de chiens et chats. Elles sont devenues les premières en Chine à prendre une telle mesure.