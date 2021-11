Zurich – La police sauve 165 perruches abandonnées dans une chambre

C’est lors de l’évacuation du logement d’une personne décédée que la police est tombée sur les perruches en détresse. Comme le rappelle le service de protection des animaux, les propriétaires d’autant d’animaux vivent souvent dans la pauvreté et ne parviennent pas à s’occuper correctement d’eux. Ceux-ci manquent alors non seulement d’espace, mais aussi d’eau, de nourriture, de soins et d’hygiène. Leur sort échappe la plupart du temps à l’attention des voisins et n’est souvent connu que lorsque leur propriétaire décède.