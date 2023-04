NORD VAUDOIS: La police se dote d’une peluche pour soutenir les enfants

La Police Nord vaudois (PNV) compte un nouvel effectif parmi ses rangs: le nounours. Introduit à la mi-avril, chaque véhicule dispose de deux peluches qui ont pour mission d’apaiser et réconforter les enfants lors de situations délicates: cela inclut également l’intervention policière qui peut être une source de stress supplémentaire vécue par les plus jeunes à l’événement en lui-même (violences domestiques, accidents de la route, litiges, etc.).