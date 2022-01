Kazakhstan : La police se targue d’avoir «éliminé» des dizaines de manifestants

Les émeutiers ont été tués dans la nuit de mercredi à jeudi, alors qu’ils tentaient de s’emparer de bâtiments officiels, annoncent les forces de l’ordre qui ont aussi arrêté 2000 personnes.

«La nuit dernière, les forces extrémistes ont tenté de prendre d’assaut les bâtiments administratifs, le département de la police de la ville d’Almaty, ainsi que les départements locaux et les commissariats de police», a déclaré le porte-parole de la police Saltanat Azirbek, cité par les agences Interfax-Kazakhstan, TASS et Ria Novosti. «Des dizaines d’assaillants ont été éliminés et leurs identités sont en cours d’identification», a-t-il ajouté.

Almaty saccagée

Selon le porte-parole, une opération «antiterroriste» est en cours dans l’un des quartiers d’Almaty, la capitale économique de ce pays d’Asie centrale, où les émeutes ont été les plus violentes. Les images diffusées dans les médias et sur les réseaux sociaux ont montré des magasins pillés et certains bâtiments administratifs investis et incendiés à Almaty, tandis que des tirs d’arme automatique pouvaient être entendus.