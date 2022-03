Romont (FR) : La police séquestre 35 kilos de stupéfiants et environ 80’000 francs

Un vaste trafic de drogues a été démantelé. Quelque 80 personnes ont été dénoncées.

Quelque 45’000 francs et 30’000 euros ont été saisis par la police.

C’est le résultat de près d’un an d’enquête, commencée en décembre 2020. La Police cantonale fribourgeoise a démantelé un vaste trafic de drogues organisé depuis Romont. Une quantité de 35 kg de divers stupéfiants (cocaïne, marijuana, haschich et MDMA) ainsi qu’environ 45'000 francs et 30’000 euros ont été séquestrés.