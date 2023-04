La police sera intransigeante avec les usagers d’e-trotts

Avec l’arrivée des beaux jours, la police lausannoise sait que l’utilisation des cycles, des e-bikes et des trottinettes électriques dans l’espace public va connaître une forte augmentation. Pour garantir la sécurité des personnes les plus vulnérables, et notamment des piétons, les agents vont intensifier les contrôles et dénoncer systématiquement les infractions aux règles de la circulation routière. Pour rappel, circuler sur un trottoir est sanctionné par une amende de 40 francs et de 30 francs dans une zone piétonne.

De plus en plus d’accidents

Depuis plusieurs années, force est de constater que les comportements inadéquats lors de l’utilisation de véhicules deux roues et de trottinettes électriques sont en augmentation. Le nombre d’accidents impliquant ces dernières est en nette hausse, comme c’est notamment le cas dans les cantons de Fribourg et Genève. De son côté, la police lausannoise en comptait 10 en 2020, contre 31, dont dix blessés graves et un mortel deux ans plus tard. Si les accidents impliquant des cycles et des e-bikes ne sont pas en hausse significative, les blessées lors d’accidents avec des e-bikes «lents» sont, eux, plus nombreux; 27 en 2020, contre 35 en 2022.