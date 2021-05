Zurich - La police stoppe douze fous du volant

Une action coordonnée de la police zurichoise a porté un grand coup dans le milieu de la vitesse au volant. Pol. ZH

Le palmarès est impressionnant. Douze personnes ont été flashées à des vitesses de 287 km/h sur autoroute et près de 200 km/h en dehors des agglomérations. Ces chauffards utilisaient des véhicules puissants et modifiés, a indiqué la police cantonale zurichoise. Ces contrôles ont été effectués les 20 et 27 avril derniers.

Les douze suspects arrêtés, dont une femme, sont âgés entre 24 et 40 ans. Trois personnes ont été placées en garde à vue. «Ces gens se connaissaient» a déclaré le procureur Michael Huwiler. Les courses étaient souvent spontanées ou alors prévues d’avance. La police a effectué des perquisitions et saisi des véhicules. Parmi ces derniers on trouve une Nissan GTR ainsi que des Mercedes.