Une youtubeuse abandonne son fils adoptif

La police sur la trace du petit Huxley

Les autorités cherchent à déterminer ce qu’il est advenu de l’enfant autiste confié «à une autre famille» par sa mère adoptive, une youtubeuse américaine.

Autant dire que son annonce de mardi dernier a fait grand bruit dans les médias américains et sur les réseaux sociaux. En plus d’une sévère chute de popularité, et d’une exposition médiatique très défavorable à son image, Myka Stauffer voit son avenir professionnel s’assombrir: elle a notamment perdu son partenariat avec la marque de vêtements de sport de l’actrice Kate Hudson. Quelques jours après son aveu fracassant, l’Américaine a effacé toute trace de Huxley sur son compte Instagram, ne laissant que des photos de ses quatre enfants biologiques.

Mardi, BuzzFeed révélait que les autorités s’intéressaient à cette affaire. En effet, la police du comté de Delaware a fait savoir qu’elle travaillait avec «plusieurs autres agences» afin de déterminer où l’enfant avait été placé. Myka et James Stauffer sont restés très évasifs sur l’identité de la nouvelle famille de Huxley. Selon leurs avocats, le couple a «sélectionné une famille équipée pour répondre aux besoins médicaux de l’enfant après avoir consulté plusieurs professionnels de la santé et de l’éducation».

La World Association for Children and Parents (WACAP), qui avait aidé les Stauffer à adopter Huxley en 2017, n’a pas voulu faire de commentaire. Vice-présidente chargée de la politique et des affaires extérieures de l’organisation, Susan Soon-keum Cox a tout de même souligné que la façon de procéder du couple avait été pour le moins inhabituelle. «Annoncer cela sur les médias sociaux et dire «Nous avons trouvé une autre famille». Qu’est-ce que cela signifie? Ont-ils passé par une agence? L’autre famille a-t-elle été soumise à un test?» s’interroge-t-elle.