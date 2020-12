Belgique : La police surprend 25 hommes en pleine partouze clandestine

Au cœur de Bruxelles, la police est tombée sur une partouze en plein confinement. 25 hommes, dont un député européen et des diplomates, ont été verbalisés.

Et non des moindres... C'est ainsi que La DH nous apprend que parmi les invités se trouvait... un député européen! Ce dernier, dont la nationalité n'est pas précisée, a en effet tenté de s'échapper par une... corniche avant d'être intercepté par la police. Et lorsqu'il a tenté de se défendre en brandissant son «immunité parlementaire», le ministère belge des Affaires étrangères a même dû intervenir en pleine nuit. La DH ajoute encore que des diplomates étaient également de la partie à l'étage de ce bar situé rue des Pierres, à Bruxelles. Compte tenu des mesures de confinement liées à la crise sanitaire, toutes les personnes impliquées ont été verbalisées avant d'être ensuite relaxées par le parquet de Bruxelles.