Actualisé il y a 1h

États-Unis

La police surveillée avant un week-end de manifestations

Plusieurs vidéos ont émergé ces derniers jours montrant de nouvelles interventions policières violentes aux États-Unis.

1 / 31 De nombreuses manifestations à travers les Etats-Unis ce week-end, alors que la polémique autour de nouvelles interventions policières musclées enfle. AFP Le révérend Al Sharpton a prononcé un éloge funèbre très politique lors de la cérémonie d'hommage à George Floyd, jeudi 4 juin 2020 à Minneapolis. AFP Des proches de George Floyd se rendent à la cérémonie qui lui est dédiée à Minneapolis, aux Etats-Unis. (Jeudi 4 juin 2020) Keystone

Les États-Unis se préparaient vendredi à un nouveau week-end de rassemblements massifs contre les inégalités raciales et les brutalités policières, alors que la polémique augmente face à la répression de ces mêmes manifestations par les forces de l’ordre.

Plusieurs vidéos montrant des interventions policières musclées face à des manifestants pacifiques ont émergé ces derniers jours. La dernière en date, diffusée jeudi soir, montre un manifestant fermement repoussé par deux policiers et heurtant violemment le sol, alors qu’il est seul face à des dizaines d’entre eux dans la ville de Buffalo, dans l’État de New York.

Un premier communiqué officiel affirmait que le manifestant de 75 ans, qui saignait abondamment et semblait avoir perdu connaissance, avait «trébuché et chuté». Devant l’indignation provoquée par cette réaction, les deux policiers impliqués ont été suspendus. Le gouverneur de l’État de New York, Andrew Cuomo, a appelé à ce qu’ils soient limogés, et le procureur local a ouvert une enquête.

«Protecteurs, pas guerriers»

«Les policiers doivent être des protecteurs, pas des guerriers», a déclaré le responsable du comté, Mark Poloncarz, alors que les policiers de l’unité d’urgence de cette ville de 250’000 habitants présentaient leur démission pour protester contre le traitement réservé à leurs collègues, selon la presse locale.

À New York même, le maire Bill de Blasio, hué jeudi lors d’une cérémonie hommage à George Floyd à Brooklyn pour n’avoir pas condamné les brutalités policières contre des manifestants non violentes, a promis d’enquêter sur les faits signalés, indiquant que des mesures disciplinaires suivraient.

Des policiers surveillant une manifestation à New York. AFP

À l’autre bout du pays, dans l’État de Washington, la maire de Tacoma a demandé le limogeage de policiers impliqués dans la mort d’un homme noir le 3 mars, après la diffusion d’une nouvelle vidéo semblant les montrer en train de s’acharner sur l’homme, plaqué au sol au bord de la route. À Indianapolis, dans le Midwest, la police enquêtait après une autre vidéo montrant des policiers sortant matraques et gaz poivre lors de l’arrestation d’une manifestante dimanche.

«George nous regarde de là-haut»

Les nouveaux exemples de violences policières nourrissent la colère à l’origine des manifestations qui secouent les États-Unis depuis la mort de George Floyd, un Afro-Américain de 46 ans, asphyxié par un policier blanc lors d’une interpellation le 25 mai à Minneapolis.

Les manifestations ont repris vendredi après-midi, notamment à New York, où plusieurs milliers de personnes ont convergé à Brooklyn et Manhattan. Plusieurs manifestations ont aussi eu lieu à l’étranger, notamment au Canada, où le Premier ministre Justin Trudeau a défilé à Ottawa avec plusieurs milliers de manifestants.

Certaines revendications des manifestants qui défilent depuis 10 jours ont pourtant été entendues: le policier qui a appuyé pendant près de neuf minutes son genou sur le cou de George Floyd a été inculpé mercredi d’homicide volontaire -- et non plus involontaire -- et les trois autres agents présents inculpés de complicité. La police de Minneapolis a aussi annoncé vendredi qu’elle interdisait dorénavant les «prises d’étranglement», technique dangereuse notamment utilisée en 2014 à New York sur Eric Garner, autre homme noir décédé aux mains de la police dont les cris «Je ne peux pas respirer» ont également été prononcés par George Floyd lors de sa mort.

Pour samedi, des rassemblements s’annoncent dans de nombreuses villes américaines, notamment à New York, Washington et à Miami. Les marches des derniers jours étant restées pacifiques et plusieurs villes, dont Washington, Seattle et Los Angeles, ont désormais levé leur couvre-feu. Mais pas New York, où il est maintenu jusqu’à dimanche soir. Donald Trump, qui ne cesse d’appeler à rétablir l’ordre public, a appelé à nouveau vendredi les États qui ne l’ont pas fait, comme New York, à appeler en renfort la Garde nationale.

Un dirigeant du réseau Reddit demande à être remplacé par une personne noire Alexis Ohanian, cofondateur de la plateforme de discussion Reddit et mari de Serena Williams, a démissionné du conseil d'administration vendredi et demandé à l'entreprise d'embaucher un candidat noir pour le remplacer.

«Il était temps de faire ce qui est juste», a-t-il déclaré dans une vidéo postée sur Twitter.

L'entrepreneur a ajouté que ses futurs dividendes sur les actions Reddit seraient mis au service de la communauté noire, notamment pour «lutter contre la haine raciale». Il explique avoir pris cette décision en tant que «père», pour pouvoir un jour répondre à la question de sa fille (métisse), quand elle lui demandera: «Et toi, qu'as-tu fait?».