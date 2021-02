Birmanie : La police tire à balles réelles sur des manifestants, au moins six blessés

En Birmanie, un rassemblement anti-junte a fait au moins six blessés. L’incident intervient deux jours après qu’une jeune manifestante ait succombé à ses blessures.

La police birmane a tiré samedi à Mandalay (centre) sur des manifestants anti-junte faisant au moins six blessés, au lendemain du décès d’une jeune épicière de 20 ans, première victime de la répression militaire.

Pression accentuée

Ils réclament le retour du gouvernement civil, la libération des détenus et l’abolition de la Constitution très favorable aux militaires.

Près de trois semaines après le putsch qui a renversé le gouvernement civil d’Aung San Suu Kyi et mis fin à une fragile transition démocratique de 10 ans, le concert de protestations internationales et l’annonce de nouvelles sanctions n’infléchissent pas les généraux.

Centaines d’arrestations

De nombreux incidents ont été rapportés ces derniers jours, avec plusieurs blessés. A Myitkyina, dans le nord, de petits groupes de contestataires ont été dispersés vendredi par la police et des militaires armés de matraques.

Une enseignante, qui était sur place et se cache désormais par crainte d’être arrêtée, a déclaré à l’AFP avoir assisté à des dizaines d’interpellations. La junte a pour sa part fait état du décès en début de semaine d’un policier.

La peur des représailles est très forte en Birmanie qui a déjà vécu sous le joug des militaires pendant plus de 50 ans depuis son indépendance en 1948. Malgré cela, parallèlement aux rassemblements, les appels à la désobéissance civile se poursuivent avec des médecins, enseignants, contrôleurs aériens et cheminots toujours en grève.

Des hommes l’ont fait boire et il a participé au rassemblement sous l’emprise de la boisson, a assuré le journal Global New Light Of Myanmar, qui appartient à l’Etat, ajoutant que le militaire allait être poursuivi. Le soldat a lui-même assuré dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux avoir été ivre à ce moment-là.