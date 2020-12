Mercredi soir, la police cantonale zurichoise a réussi à arrêter un voleur présumé de distributeurs automatiques. À 2h30 du matin, un bancomat avait déclenché une alarme et quelques minutes plus tard, l’unité de patrouille qui avait été envoyée sur place a rencontré deux hommes qui quittaient tout juste la scène du crime.

Les auteurs présumés du vol ont réussi à monter dans leur véhicule et à s’enfuir. Une lectrice passait à proximité des lieux mercredi matin et a vu de nombreux fourgons de police. «Il y a au moins dix véhicules et de nombreux policiers sur les lieux», a-t-elle déclaré.

Blessure par balle à la jambe

Peu après l’évasion, la voiture des suspects a été repérée à Rüschlikon (ZH). L’une des deux personnes se tenait encore près du véhicule et a été blessée par balle à la jambe. L’homme en question est un Serbe de 36 ans. Les policiers lui ont fourni une aide d’urgence et l’ont emmené à l’hôpital. Le deuxième suspect est toujours en fuite alors que la chasse à l’homme bat son plein.

On ne sait toujours pas s’il existe un lien avec les cambriolages de distributeurs de billets de banque de ces derniers mois. Depuis septembre, des attaques ont été menées contre des distributeurs automatiques à Utzenstorf (BE), Bellach (SO), Büren an der Aare (BE), Bregaglia (GR) et Killwangen (AG).