Suisse : La police traque de plus en plus souvent les natels des citoyens

Les forces de l’ordre veulent en savoir toujours plus de la part du service de surveillance de la Confédération. De quoi susciter des critiques.

La police collecte de plus en plus de données grâce à la surveillance des téléphones portables. Or les personnes concernées sont pratiquement toujours des personnes irréprochables, rapporte vendredi le «Tages-Anzeiger».