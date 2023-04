Thaïlande: La police traque deux hommes armés après une fusillade

Deux nouvelles personnes ont été retrouvées mortes à la suite d’une fusillade survenue ce week-end dans le sud de la Thaïlande, a annoncé la police lundi. Cette annonce porte le bilan à six morts. La police traque deux hommes armés à la suite de cette fusillade dans la province méridionale de Surat Thani. Les médias locaux ont rapporté qu’un troisième suspect figurait parmi les morts.

La police a trouvé le corps d’un homme d’une vingtaine d’années dans une voiture dimanche soir, et le corps d’une femme a été découvert lundi, a déclaré l’officier de police Ampai Meemassu. La mort de quatre personnes avait été confirmée samedi. La fusillade a eu lieu dans le district de Khiri Rat Nikhom dans la province de Surat Thani, à quelque 600 km au sud de Bangkok. Les deux nouvelles victimes ont été identifiées comme étant le fils et la femme de l’un des suspects, a précisé Ampai Meemassu. Les médias thaïlandais ont indiqué que les victimes et les suspects faisaient tous partie de la même famille élargie.