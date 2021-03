«Dernièrement, nous avons amendé plusieurs stationnements illicites en campagne», rapporte Alexandre Brahier. Le porte-parole de la police genevoise met en garde les Genevois qui, avec le retour d’une relative chaleur et l’allègement des mesures covid, se ruent dans la nature. «Nous avons observé beaucoup de parkings sauvages dans les champs, cultivés ou non, aux abords des forêts, sur les chemins d’accès des paysans. Une patrouille qui passe n’hésitera pas à sanctionner, et la police routière a intensifié ses contrôles.»