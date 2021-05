Belgique : La police traque un militaire armé qui a proféré des menaces

Réputé proche de l’extrême droite, l’individu a menacé des personnalités publiques et a pris la fuite.

Des dizaines de policiers belges recherchaient mercredi matin un militaire armé, réputé proche de l’extrême droite, en fuite après avoir proféré des menaces contre l’Etat et des personnalités publiques, a-t-on appris auprès du parquet fédéral, saisi du dossier.

«C’est un militaire assez entraîné, qui semble être proche des idées d’extrême droite, et qui a laissé deux lettres avec des éléments inquiétants», a expliqué à l’AFP, Eric Van Duyse, porte-parole du parquet fédéral, évoquant des menaces «pour les structures de l’Etat et des personnes publiques».

Cible des «antimasques»

Le militaire «a disparu avec des armes. Le but est de le retrouver sain et sauf», a ajouté M. Van Duyse. Des médias belges ont affirmé qu’il pourrait avoir emporté des lance-roquettes, un pistolet mitrailleur, un pistolet semi-automatique et un gilet pare-balles.