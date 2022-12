Italie : La police traverse le pays en Lamborghini pour livrer deux reins

Partis mardi de Padoue, des agents ont livré un organe à l’hôpital de Modène, avant de foncer vers Rome pour y livrer le second.

Des policiers italiens ont traversé une partie du pays en Lamborghini pour livrer deux reins à des patients en attente d’une greffe, a annoncé mardi la Police nationale. «En voyage sur l’autoroute pour livrer le plus beau cadeau de Noël: la vie. Grâce au père Noël spécial de la Police nationale, deux personnes ont reçu un don de reins», écrit la Police sur sa page Facebook.

Des photos montrent un policier et une soignante installer dans le coffre du bolide, situé à l’avant, une glacière médicale bleue contenant les deux organes. Partis mardi de Padoue, ils ont livré un rein à l’hôpital de Modène, avant de foncer vers Rome pour y livrer le second. La police de la route italienne est dotée de deux Lamborghini Huracàn, des bolides développant plus de 600 chevaux pour une vitesse de pointe de 325 km/h.