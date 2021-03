New York : La police tweete la vidéo d’une attaque anti-asiatique

Une sexagénaire d’origine asiatique a été violemment battue en pleine rue. Les forces de l’ordre recherchent l’agresseur en diffusant les images du passage à tabac.

La police new-yorkaise a tweeté ce mardi la vidéo d’un homme frappant violemment une femme d’origine asiatique lundi, au cœur de Manhattan, et lancé un avis de recherche, dernier incident d’une série de violences anti-asiatiques qui enflamment les Etats-Unis.

Sur les images, prises par des caméras de surveillance peu avant midi depuis l’intérieur d’un bâtiment proche de Times Square, on voit une femme, âgée de 65 ans selon la police, en train de marcher quand, tout d’un coup, l’homme s’approche d’elle, la fait tomber au sol puis lui assène plusieurs coups de pied à la tête avant de s’éloigner.

La victime, dont l’identité n’a pas été précisée, a été hospitalisée avec le pelvis cassé et de multiples blessures, a indiqué la police. Son état était stable mardi.

L’agresseur a proféré des insultes anti-asiatiques contre sa victime, a précisé la police, et l’unité spécialisée dans les crimes racistes est en charge de l’enquête.

Cette même unité recherche toujours un autre homme qui a lui frappé une femme dans une station de métro de Manhattan samedi soir. La femme n’a pas subi de blessure grave et a décliné toute assistance médicale.

«Epidémie»

Le maire de New York, Bill de Blasio, a qualifié mardi l’attaque de la veille d’»horrible» et «dégoûtante», tandis que le gouverneur de l'Etat la jugeait «absolument effroyable».

«La violence contre la communauté asiatique est malheureusement en train de devenir une épidémie dans notre Etat et notre pays, il faut que ça s’arrête», a estimé le gouverneur Andrew Cuomo dans un communiqué. «Nous devons y faire face ensemble et dénoncer d’une seule voix la haine et la violence sous toutes ses formes, où que nous la voyons».