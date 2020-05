Suisse

La police utilise toujours plus le Taser

Il apparaît que l'usage du Taser par la police a quasi doublé l'an dernier par rapport à l'année précédente.

Sous l'emprise de substances

Le pistolet à impulsion électrique a été utilisé dans deux tiers des cas lorsque les personnes concernées étaient sous l'emprise de l'alcool ou de drogues. Dans plus de 45% des cas, les individus étaient armés.

L'augmentation du nombre de recours à cette arme électrique pourrait d'une part être due au fait que ce moyen d'engagement est de plus en plus répandu dans les corps de police, explique la CCPCS. D'autre part, l'augmentation des chiffres dans le domaine des infractions violentes, ainsi que dans celui de la violence et des menaces contre des fonctionnaires, «indiquent que le potentiel de violence a augmenté».