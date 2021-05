Vaud : La police va faire la chasse aux voitures trop bruyantes

Mardi, le Service des automobiles et de la navigation vaudois a annoncé qu’il allait lutter contre le bruit routier. La police effectuera davantage de contrôles dans le canton.

Le Canton de Vaud veut réduire les nuisances sonores de la circulation routière, notamment en lien avec des modifications techniques non conformes apportées aux véhicules. Le Service des automobiles et de la navigation (SAN) va donc, dès à présent, intensifier sa collaboration avec la police.

Des contrôles routiers plus fréquents vont s’ajouter à un important renforcement des mesures administratives prises à l’encontre des contrevenants. Les sanctions iront jusqu’à la saisie immédiate du véhicule et à la destruction des pièces non homologuées.