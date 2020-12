Suisse romande : La police valaisanne démantèle un vaste trafic de drogue

Plusieurs personnes soupçonnées d’être impliquées dans un important réseau de trafic de stupéfiants ont été arrêtées par la police cantonale valaisanne entre l’automne 2019 et le printemps 2020.

Les perquisitions menées dans le cadre de cette opération ont également permis la saisie de quelque 30 kg de produits cannabiques, 400 grammes de cocaïne et 400 pilules d’ecstasy à Saint-Maurice, Bex, Lavey et Saxon, a indiqué la police valaisanne dans un communiqué. Plus de 100’000 francs et plusieurs milliers d’euros, des armes à feu ainsi que des montres de valeur ont également été séquestrés.