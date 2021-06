Avis de disparition : La police valaisanne recherche cette personne

Pierre F., âgé de 75 ans, a quitté son domicile à Fully (VS) mardi matin. Sa famille est sans nouvelles depuis.

À la demande de la famille, la police cantonale valaisanne a émis mercredi soir un avis disparition pour Pierre F., 75 ans. Il a quitté son domicile à Fully (VS) mardi à 9 h au volant d’une Dacia Duster gris anthracite immatriculée VS 62663 dans le but de se rendre dans le val de Bagnes.