VALAIS - La police valide l’appel à témoins d’une femme frappée sur la voie publique

Une jeune femme de 19 ans a connu une fin de soirée agitée, le 14 mai dernier , comme le rapporte Le Nouvelliste . Alors qu’elle se trouvait à la gare de Sion avec son petit ami, celui-ci a perdu le contrôle. Sous l’emprise de l’alcool, il est devenu violent, insultant et serrant les poignets de sa victime plus que de raison, avant de la frapper au visage, la projetant au sol.

Quelques minutes plus tard, la demoiselle se rend dans l’appartement qu’il s partage nt pour y récupérer ses affaires et ses animaux. La dispute reprend alors de plus belle. Alertée par la mère de la jeune fille, la police débarque et met fin au conflit.