La police vaudoise dénonce une arnaque via Twint

Un nouveau message apparaît ensuite sur «Messenger», la messagerie de Facebook, annonçant un gain de 1000 francs pour le «participant» au concours. Pour recevoir son prix, il faut se rendre sur son application Twint et taper un certain code, est-il précisé. Mais au lieu d’une réception de la somme, les 1000 francs sont débités du compte bancaire de la victime et sont envoyés à l’arnaqueur.

«L’astuce est assez grossière mais on peut vite tomber dans le piège si on ne fait pas attention, si on est fatigué ou si on est vraiment pressé de gagner du pognon», explique l’eCop de la police vaudoise, avant de tirer sa révérence.