Une récente affaire d’arnaque en ligne illustre à la perfection la manière dont agissent les cybercriminels. Un homme de 35 ans a perdu près de 11’500 francs après avoir effectué des investissements via une plateforme web. Le trentenaire avait rencontré au préalable une jeune femme séduisante sur un site de rencontre. Les deux se sont écrits pendant plusieurs jours avant que la femme lui parle d’un site chinois spécialisé dans le marché des devises. Après quelque temps, le trentenaire a décidé de tenter sa chance sur la plateforme en question.

«Tous les jours, entre 19h et 22h, j’investissais de l’argent avec l’aide de Christina. On parlait de choses privées et à côté de cela, je gagnais un peu d’argent.» Mais un jour, sans qu’il ne se rende compte de rien, le site a cessé de fonctionner. «J’ai tout de suite su que je m’étais fait arnaquer.»