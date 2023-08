Berne: L’intelligence artificielle au service de la police

Une manifestation dégénère et la police peut, à travers une montagne d’images vidéo, identifier des suspects. Sauf que l’analyse des images est longue et fastidieuse et donc quasi impossible par un humain. En revanche, il existe des logiciels capables non seulement de stocker et d’éditer le matériel cinématographique, mais aussi de l’analyser de manière automatisée. La police cantonale bernoise recherche une entreprise capable de fournir un tel outil rapporte le «Bund».