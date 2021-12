Uri : La police voit de tout dans le tunnel du Gothard

La police uranaise scrute le tunnel du Gothard avec ses caméras. Et les images visionnées montrent des accidents mais également toutes sortes d’autres incongruités.

«Un conducteur ignore 64 signaux lumineux rouges et traverse le tunnel du Gothard qui était fermé.» C’est la dernière manœuvre inhabituelle et dangereuse recensée dans le tunnel du Gothard. C’était le 7 novembre dernier, peu après minuit. Le contrevenant, un Allemand de 25 ans, a été arrêté quelques centaines de mètres avant la sortie du tube, à Airolo (TI).

Pour faire une pause

Même si la police uranaise ne tient pas de statistique, des faits marquants sont toujours en mémoire des agents. C’est surtout dans les années 1980 que les premiers cas ont été signalés comme cette famille hollandaise qui, un jour de pluie, a utilisé le tunnel comme abri pour pique-niquer. Certains n’ont pas hésité à planter la tente dans les niches de secours pour y passer la nuit. D’autres ont utilisé ces dégagements pour faire la sieste sans se douter que l’air n’y était pas très sain et que leur comportement pouvait entraîner une amende, rapporte le Tages-Anzeiger.

D’autres usagers de la route ont eu des comportements plus originaux. Ainsi, en 2015, alors qu’un camion était en panne, un homme en kilt a donné un concert de cornemuse. Lorsque la police a voulu l’arrêter… il avait disparu et n’a jamais été retrouvé! D’autres personnes ont été plus sportives comme ce touriste étranger qui a tenté de traverser le Gothard à vélo ou ces trois Chinois qui, à pied, voulaient faire une «randonnée».