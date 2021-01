Jerusalema Challenge : La police zougoise se trémousse pour «redonner le sourire»

Les forces de l’ordre cantonales ont participé à un challenge qui s’est répandu comme une traînée de poudre sur Internet. Objectif: remonter le moral de la population durant la pandémie de coronavirus.

Gyrophares enclenchés et équipement complet sur le dos: la police zougoise n’a pas lésiné sur les moyens pour relever le «Jerusalema Challenge», sous la neige et même sous le regard d’un drone à caméra thermique. Des bureaux au garage, en passant par les salles de réunion et même sur le toit du bâtiment: toute la centrale est transformée en piste de danse.