1 / 5 Désormais, la nationalité des personnes mentionnées dans des communiqués ou lors des conférences de presse de la police zurichoise devra être indiquée (scrutin du 7 mars 2021). Pol. Cant. ZH À Berne, les cigarettes électroniques seront désormais soumises aux mêmes règles que les produits tabagiques: elles ne pourront donc pas être vendues à des mineurs, même celles qui ne contiennent pas de nicotine. (scrutin du 7 mars 2021) Image d’illustration /REUTERS L’extension de la gare de Berne, d’un coût de 122 millions de francs, a été approuvée par les électeurs. (scrutin du 7 mars 2021) Ville de Berne

Dans le canton de Zurich, les citoyens devaient se prononcer sur une initiative réclamant que la police indique la nationalité des personnes mentionnées dans ses communiqués de presse ou lors de ses conférences de presse. Un contre-projet lui avait été opposé: le texte reprenait ce point mais écartait la seconde demande des initiants, à savoir que l’éventuel historique migratoire des individus interpellés soit lui aussi indiqué. Les Zurichois ont accepté à 55,4% le contre-projet, ce qui satisfait les auteurs de l’initiative puisque ce texte reprend à 90% leur proposition, selon eux. À noter que, contrairement au résultat enregistré dans le reste du canton, les citoyens de la ville de Zurich ont rejeté les deux textes.

Toujours à Zurich, une loi cantonale autorise désormais le recours à des détectives privés pour débusquer les fraudeurs à l’aide sociale. Ces enquêteurs ne pourront toutefois pas faire usage de traceurs GPS, ni imposer des visites inopinées au domicile des bénéficiaires de l’aide sociale. Ce texte a été accepté par 67,74% des citoyens.

Berne serre la vis à la vapote

Une révision de la loi cantonale bernoise sur le commerce et l’industrie a fait l’objet d’une votation multiple. En effet, le gouvernement voulait ajouter les cigarettes électroniques dans les produits tabagiques et assimilés, afin d’en interdire l’accès aux mineurs. Et il a profité de cette révision pour y glisser un point sur l’ouverture dominicale des magasins, laquelle a été combattue par un référendum.

Les Bernois ont donc dû dire s’ils acceptaient ou non les deux objets, mais ils ont aussi dû préciser s’ils acceptaient ou non uniquement le texte portant sur la vapote. Et ce dernier a recueilli une très forte majorité: 72,9 % ont voté pour. Les e-cigarettes seront donc désormais soumises aux mêmes règles que le tabac: leur vente sera interdite aux moins de 18 ans, y compris les produits sans nicotine. Par ailleurs, les dispositions sur le tabagisme passif et la publicité s’appliqueront aussi aux vapotes.

En revanche, les Bernois n’ont pas suivi leurs élus sur les ouvertures des magasins. Le Conseil d’État, qui avait été suivi sur ce point par le Grand Conseil, voulait que les commerces puissent ouvrir quatre dimanches par année, contre deux actuellement. Mais le texte «complet», soit ce point plus celui concernant la cigarette électronique, n’a pas passé la rampe: il a été refusé par 53,9% des votants.

À Zoug, les citoyens n’ont pas voulu non plus d’une initiative qui leur aurait offert une heure de shopping supplémentaire quotidienne. L’initiative qui proposait d’étendre les horaires d’ouverture des magasins de 19h à 20h la semaine et de 17h à 18h le samedi a été rejetée à 65,2% des voix (participation: 60,3%), indique la «Luzerner Zeitung».

Gare de Berne agrandie

Les électeurs de la ville de Berne ont approuvé à 57,7% un crédit de 112 millions de francs pour l’extension de la gare. Cette réalisation prévoit un nouveau passage souterrain pour les piétons à Hirschengraben. Un investissement de 15 millions de francs pour une nouvelle salle des fêtes à Bernexpo a également été approuvé de justesse, avec 51,1% des voix.

Autre oui à un important investissement: dans le canton de Lucerne, l’extension du site de la Haute École de Horw a été acceptée par près de 65% des Lucernois, rapporte la «Luzerner Zeitung». Le canton est ainsi autorisé à créer une SA, dont il détiendra 100% des parts pour financer les travaux. Son investissement consistera en un apport de 32,1 millions de francs, ainsi que les bâtiments et les terrains estimés à 72 millions. Les travaux sont estimés à un montant de 365 millions de francs. Il s’agira de rénover et d’agrandir les bâtiments existants, qui ont plus de 40 ans. Une subvention de la Confédération de 21,4 millions est attendue.

En revanche, le développement du VTT dans la vallée d’Engelberg ne se fera pas. Si les citoyens d’Engelberg (OW) ont dit oui au crédit de 740’000 francs qui leur était demandé, ceux de Wolfenschiessen (NW) ont refusé l’autre partie de ce financement, d’un montant de 890’000 francs. Le projet, qui prévoyait la construction d’une douzaine de pistes et l’amélioration des parcours existants, est donc enterré.

Travail au noir mieux surveillé

C’est par un oui massif (85,37%) que les citoyens de Bâle-Campagne ont validé les nouvelles dispositions en matière de lutte contre le travail au noir, ainsi que la révision de la loi sur la surveillance du marché du travail qui en découle (84,02%), rapporte SRF. Le canton dispose désormais d’un arsenal renforcé pour sanctionner les entreprises qui emploient des travailleurs de manière illégale. Cet objet avait été soumis au peuple car il avait raté, à une voix près, son approbation par 80% des députés de Grand Conseil lors du vote final, majorité requise pour ce type de modifications législatives.

Le Canton de Zoug a choisi d’en passer par le taux d’imposition pour soulager ses citoyens des conséquences de la crise économique engendrée par le coronavirus. Il proposait que ce taux passe de 82 à 80 points, pour une période limitée à trois ans. Les Zougois, appelés à se prononcer sur cette baisse de leurs impôts, ont accueilli la proposition avec enthousiasme: ils ont été 66,43% à dire oui.

Les étrangers ne voteront pas