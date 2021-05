Zurich - La police zurichoise devrait être équipée de bodycams

Voici quatre ans que les autorités débattent pour savoir si les policiers de la ville de Zurich doivent être autorisés à utiliser des bodycams. Le Département de la sécurité a mené un test pilote en 2017 et souhaite depuis acheter de telles caméras comme moyen de prévenir la violence et de préserver les preuves. Mais politiquement, les mini-caméras sont très controversées.

Mercredi soir, après des heures de débat et à une courte majorité, le oui l’a emporté rappelle le «Tages-Anzeiger». Les discussions ont surtout porté sur la base légale régissant ces prises de vues. Selon le texte adopté par le Conseil municipal, les agents de police devraient pouvoir allumer les caméras lors des contrôles, mais uniquement dans les situations qui menacent de dégénérer ou dans lesquelles ils sont attaqués ou insultés. Au bout de six ans, les enseignements apportés par ces caméras seront réévalués. Les policiers équipés de caméras seront signalés par un badge «vidéo» et devront annoncer quand ils enclenchent leur appareil. Les personnes contrôlées peuvent également demander que les caméras soient activées. Les enregistrements seront supprimés après 100 jours. Les coûts d’achat des caméras s’élèvent à environ 45’000 francs.