Crise énergétique : La politique veut voler au secours des entreprises

Alors que les marchés s’affolent face à la crise énergétique, certaines entreprises doivent payer jusqu’à dix fois plus pour l’électricité, rapporte la «NZZ am Sonntag». Ceci cause de sérieux problèmes à certaines sociétés, dont leur existence se retrouve menacée.