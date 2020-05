La boulette

La «Polizei» se trompe de frontière près de Schengen

La police allemande a temporairement bloqué la frontière luxembourgeoise, vendredi, alors qu'elle devait en réalité procéder à des contrôles entre l'Allemagne et la France.

Depuis samedi, les frontières entre l'Allemagne et le Luxembourg sont à nouveau ouvertes. Quelle ne fut pas la surprise donc de voir la «Polizei» allemande mettre en place un barrage filtrant, vendredi matin, entre Perl (All) et Schengen (Lux). Et pour cause, les fonctionnaires de police allemands étaient en fait...sur le mauvais rond-point.