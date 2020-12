Royaume-Uni : La pollution a contribué à la mort d’une fillette

Mercredi, la justice britannique a estimé que la pollution avait joué un rôle dans la mort d’une enfant de neuf ans, à Londres.

«Ella vivait sur le fil du rasoir»

En 2014, la justice a déterminé qu’elle était morte d’une insuffisance respiratoire aiguë causée par un asthme sévère, et non à cause de la pollution. Mais ces conclusions ont été annulées en 2019 et la tenue d’une nouvelle série d’audiences a été ordonnée en raison de nouveaux éléments scientifiques, et notamment le rapport d’un spécialiste britannique de la pollution de l’air, Stephen Holgate, en 2018.