Etude : La pollution de l’air a tué près de 500’000 nouveaux-nés en 2019

Au total, la pollution de l’air a tué 6,7 millions de personnes l’an dernier. Les bébés d’Asie du Sud et d’Afrique sont sont particulièrement concernés.

Plus de 116’000 nourrissons indiens sont morts du fait de la pollution de l’air dans le premier mois de leur vie, et 236’000 en Afrique sub-saharienne, selon le State of Global Air 2020, qui utilise des données compilées par deux instituts américains (Health Effects Institute et Institute for Health Metrics and Evaluation).