France : La pollution de l’air en baisse en 2020, effet des confinements

Par contre, la pollution à l’ozone, influencée par les phénomènes météo, a enregistré une augmentation par rapport à 2019, notamment en raison de la canicule d’août 2020.

«Le nombre d’agglomérations présentant des dépassements des seuils réglementaires de qualité de l’air est le plus faible jamais mesuré», pour les particules PM10 (diamètre inférieur ou égal à 10 microns) et/ou de dioxyde d’azote (NO2, notamment associé au trafic routier), selon ce «bilan de la qualité de l’air extérieur en France en 2020», basé sur les données des associations de surveillance locales (AASQA) et mis en ligne par le ministère de la Transition écologique. «Seulement deux agglomérations sont concernées pour le NO2, Lyon et Paris, et aucune pour les PM10» souligne le rapport. En 2019, neuf agglomérations avaient été concernées par des dépassements de NO2 et deux pour les PM10.