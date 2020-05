Coronavirus

La pollution serait de retour dans le ciel de Chine

Selon Greenpeace, les niveaux d'émissions toxiques dans les grandes villes chinoises ont grimpé en flèche avec la reprise de la production industrielle.

Des images satellites publiées par la NASA et l'Agence spatiale européenne ont montré que les niveaux d'émission de dioxyde d'azote dans les grandes villes de l'est et du centre de la Chine (où sont situées de nombreuses usines chimiques, des aciéries et cimenteries) étaient en baisse de 30% au cours des deux premiers mois de l'année. Le niveau de ce polluant était toutefois repassé en avril à 25,4 par mètre cube d'air en avril, contre 24,6 en avril de l'an dernier.