Planète : La pollution sonore nuit à l’intelligence des oiseaux

Un effet supplémentaire de la pollution sonore: le bruit du trafic automobile inhibe les capacités cognitives des diamants mandarins et pourrait menacer la capacité de ces oiseaux chanteurs à s’adapter à leur environnement, selon une étude parue mercredi.

On sait que chez les humains, la pollution sonore peut affecter les performances intellectuelles, comme cela a été démontré chez des enfants scolarisés à proximité des aéroports, rappelle cette étude publiée dans la revue «Proceedings of the Royal Society». Qu’en est-il chez les animaux? Peu de recherches ont été menées sur le sujet, alors que le bruit «anthropique» – généré par l’activité humaine – est omniprésent dans la nature, souligne cet article.