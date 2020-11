«Mettre un masque uniquement lorsque l’on entre dans un commerce ne suffit pas durant les jours à haut risque, assure Mario Rohrer chercheur à l’UNIGE. Une bonne solution serait de mettre le masque même à l’extérieur.» NurPhoto via AFP

Une forte concentration de particules fines dans l’air serait un facteur aggravant du Covid-19. C’est le constat d’une étude menée par l’Université de Genève (UNIGE) et Meteodat, spin-off de l’École polytechnique fédérale de Zurich. Leurs résultats, publiés dans la revue «Earth Systems and Environment», suggèrent que la présence excessive de poussières microscopiques peut moduler, voire amplifier, les vagues de contamination du coronavirus, a révélé mardi l’UNIGE dans un communiqué.

La brume et le brouillard, deux coupables

«C’est difficile de faire des prévisions de concentration de particules fines», confie Mario Rohrer, chercheur à l’Institut des sciences de l’environnement de la Faculté des sciences de l’UNIGE et directeur de Meteodat. Néanmoins, la météo fournit déjà un bon indicateur, estime le scientifique. En effet, la présence de brouillard ou de brume forme une couvercle nuageux au-dessus des villes et empêche les émissions de s’échapper. Conséquence: les particules fines s’accumulent dans l’air et cette haute concentration peut aggraver la maladie du Covid. «La météo permet de prévoir un minimum. Mardi par exemple, il y avait du brouillard. C’est une situation potentiellement dangereuse pour la propagation du virus», explique le chercheur. L’équipe, également composée d’Antoine Flahault, directeur de l’Institut de santé globale, et de Markus Stoffel, chercheur à l’Institut des sciences de l’environnement, a fait un autre constat alarmant: les fortes concentrations de poussières, particulièrement celles plus petites que 2,5 micromètres, entraînent une inflammation des voies respiratoires, et épaississent le sang. «En combinaison avec une infection virale, ces inflammations peuvent entraîner une grave progression de la maladie. L’inflammation favorise également l’arrimage du virus à nos cellules», indique Mario Rohrer.

La Suisse, un pays à risque

Ce lien entre la virulence du Covid et les particules fines constitue une information importante pour la Suisse. D'octobre à mars, une grande partie du Plateau est recouverte de brouillard ou de brume. «Mettre un masque uniquement lorsque l’on entre dans un commerce ne suffit pas durant les jours à haut risque, assure le chercheur de l’UNIGE. Une bonne solution serait de mettre le masque même à l’extérieur lors de ces journées. Cela me semble être la mesure la plus simple et la plus réalisable. D’autres pistes peuvent être envisagées, mais celles-ci sont plus contraignantes et ont trait à la politique. Car réduire les émissions de particules fines, cela signifie s’attaquer à des problématiques comme les voitures, l’industrie, le réchauffement climatique, les élevages ou encore l’agriculture. Autant de questions qui ne peuvent pas être réglées en cinq minutes.»

D'octobre à mars, une grande partie du Plateau suisse et de la plaine du Pô sont recouvertes de brouillard ou de brume qui forment un chapeau et emprisonnent les particules fines dans l’air. Les valeurs excessives de ces poussières aggravent la maladie du Covid. Nasa

L’exemple du Tessin