Varsovie : La Pologne commémore les 12 ans du crash qui a tué Lech Kaczynski

Plusieurs villes se sont opposées au retentissement des sirènes eu égard aux Ukrainiens. Mais elles ont quand même sonné pour rendre hommage aux 96 morts de Smolensk.

Agencja Wyborcza.pl via REUTERS

Le président Andrzej Duda, le gouvernement et le parti conservateur au pouvoir en Pologne, dirigé par Jaroslaw Kaczynski, frère jumeau du président Lech Kaczynski mort à Smolensk, ont organisé plusieurs importantes célébrations nationales et religieuses pour rendre hommage aux 96 victimes de la catastrophe.

Des sirènes

Mais le choix de faire hurler les sirènes a été critiqué par les maires d’une quinzaine de villes, dont Varsovie, Cracovie, Katowice et Lodz. Ces derniers ont souligné que dans le contexte de la guerre en Ukraine, où les sirènes annoncent les attaques aériennes ou les bombardements, leur son allait effrayer les enfants des réfugiés, nombreux parmi plus de deux millions et demi d’Ukrainiens arrivés en Pologne depuis l’agression russe lancée le 24 février.