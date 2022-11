Guerre en Ukraine : La Pologne confirme une frappe de missile «de fabrication russe»

«Il vient d’être décidé de relever le niveau d’alerte de certaines unités de combat… et d’autres personnels en uniforme», avait annoncé plus tôt le porte-parole du gouvernement polonais Piotr Müller.

«Provocation intentionnelle» selon Moscou

La Maison-Blanche a fait savoir que Joe Biden avait discuté avec son homologue polonais et avec Jens Stoltenberg. Et son secrétaire d’État Antony Blinken a parlé avec ses homologues polonais Zbigniew Rau et ukrainien Dmytro Kouleba. «Nous nous sommes engagés à rester étroitement coordonnés dans les jours à venir alors que l’enquête avance et que nous déterminons les prochaines étapes opportunes», a tweeté Antony Blinken depuis Bali.