Crise des migrants : La Pologne critique la Russie: «irresponsable» selon Moscou

La Russie a réagi mercredi aux critiques de la Pologne. Celle-ci estime que Moscou est le commanditaire de la crise migratoire qui la secoue.

Le Kremlin a rejeté mercredi les accusations du Premier ministre polonais, qui a accusé Moscou d’être le commanditaire de la crise migratoire à la frontière entre la Pologne et le Bélarus, où des milliers de migrants sont pris au piège.

«Nous considérons comme absolument irresponsables et inacceptables les déclarations du Premier ministre polonais selon lesquelles la Russie est responsable de cette situation», a déclaré le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, lors d’une conférence de presse.

Coup de filet

La Pologne a annoncé mercredi avoir lancé un coup de filet contre les migrants massés à la frontière avec le Bélarus et procédé à plus d’une cinquantaine arrestations, en pleine crise diplomatique entre Minsk et l’Union européenne.