Migrants : La Pologne légalise le refoulement à ses frontières

Le parlement polonais a également donné son feu vert au projet du gouvernement de construire un mur, pour empêcher les migrants de franchir la frontière.

Des milliers de migrants, originaires pour la plupart du Moyen-Orient, tentent ces derniers mois, de franchir, depuis la Biélorussie, la frontière de l’UE vers la Lettonie, la Lituanie et la Pologne. Selon le nouvel amendement, un étranger interpellé à la frontière de l’UE immédiatement après l’avoir franchie illégalement sera obligé de quitter le territoire polonais et frappé d’une interdiction temporaire d’entrée en Pologne et dans la zone Schengen pendant une période allant «de six mois à trois ans».