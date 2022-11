Kaliningrad : La Pologne construit une barrière avec l’enclave russe

La circulation passe devant un panneau indiquant les limites de la ville de Suwalki, le 28 octobre 2022, à Suwalki, en Pologne. Suwalki est l’homonyme de la fente de Suwalki, une bande de terre d’environ 70 km de long, le long de la frontière lituanienne et polonaise, entre Kaliningrad et la Biélorussie, fidèle à la Russie.

Suite au lancement des vols reliant le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord avec Kaliningrad, «j’ai décidé d’agir en vue d’augmenter la sécurité à la frontière avec l’enclave de Kaliningrad. Nous commençons à y construire une barrière provisoire», a déclaré à la presse M. Mariusz Blaszczak. Selon lui, la barrière sera composée de trois clôtures parallèles de barbelées, hautes de 2,5 mètres et d’une largeur globale de trois mètres, ainsi que d’équipements électroniques. Les travaux commencent «dès aujourd’hui», sur cette frontière terrestre longue de 210 kilomètres, a-t-il insisté.

Pour prévenir une crise migratoire que la Pologne considère comme «une guerre hybride» russe et biélorusse dirigée contre elle, Varsovie avait imposé en septembre 2021, une zone large d’environ trois kilomètres et longue de plus de 400 kilomètres à sa frontière avec le Belarus. Cette zone était interdite à toute personne non-résidente, y compris aux membres des ONG aidant les migrants et aux journalistes.