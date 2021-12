Migrants : La Pologne prolonge l’interdiction d’accès à la frontière

L’accès à la zone frontalière reste interdit pendant trois mois à toute personne non-résidente, y compris aux membres des ONG aidant les migrants. Les journalistes pourront désormais demander une autorisation spéciale.

Selon l’opposition et les organisations de droit de l’Homme, les mesures adoptées donnent trop de pouvoirs au ministre de l’Intérieur et sont contraires à la Constitution polonaise.

Menace hybride

L’Occident accuse le régime Bélarus d’avoir orchestré la crise des migrants et d’ainsi faire peser sur l’Union européenne une menace dite hybride, ce que Minsk dément. En réponse aux tensions avec le Bélarus et à la présence de milliers de migrants massés à ses portes, principalement originaires du Moyen-Orient et désireux de gagner l’Union européenne, la Pologne a construit une clôture de barbelés et massés des milliers de soldats le long de ces 400 kilomètres de frontière.