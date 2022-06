Réfugiés : La Pologne finit la construction de son mur à la frontière avec la Biélorussie

Avec cette barrière de 5,5 mètres de haut, Varsovie entend dissuader les migrants d’entrer sur son territoire, reprochant à Minsk d’autoriser leur afflux pour «déstabiliser» la région.

La Pologne a mis en place une zone interdite d’accès aux non-résidents, y compris les travailleurs humanitaires et les médias. Elle y a dépêché des milliers de soldats et de policiers, lancé la construction de la barrière et approuvé une loi autorisant les refoulements des migrants vers la Biélorussie.

Depuis l’été dernier, des milliers de migrants et de réfugiés, principalement originaires du Moyen-Orient, ont traversé ou tenté de traverser la frontière qui sépare la Pologne et la Biélorussie. L’Occident a accusé le régime biélorusse d’orchestrer cet afflux avec son allié russe, dans le cadre d’une attaque «hybride», ce que Minsk dément.

