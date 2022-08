VTT: La polyvalence comme atout

L’Argovien est un ogre des catégories juniors. Actuellement, dans son armoire, il peut choisir entre le maillot de champion du monde de cyclocross, celui de champion d’Europe sur route et les paletots à croix blanche de champion de Suisse sur piste, de cyclocross, de VTT et de contre-la-montre. Ce jeudi, aux Gets (F), il va essayer d’ajouter à sa panoplie le ­chandail arc-en-ciel des juniors en mountain bike. Une poly­valence qui servira, le jour où il décidera de se concentrer sur le World Tour, lui qui est sous contrat avec le Team UAE jusqu’en 2027.

«Pour moi, c’est clair, je préfère la route. C’est là-dessus que je me concentrerai à l’avenir, quand j’aurai commencé à toucher au plus haut niveau, sourit la jeune star. Mais je ne veux pas abandonner les autres disciplines et j’y re­viendrai forcément un jour. L’équipe me laisse cette liberté, ça me permet de développer ma culture cycliste, et ça, c’est très important. Quand, depuis tout jeune, tu as appris comment marche ton vélo, c’est bien plus facile ensuite de le maîtriser dans toutes les ­situations.»