Suisse: La pomme d’Apple devient le fruit défendu

Apple veut protéger son image et son logo en Suisse.

La multinationale Apple défend son image jusque dans les moindres détails et vient de gagner une bataille juridique en Suisse. La marque demandait de protéger l’utilisation d’une image de pomme, non sous forme stylisée, mais représentée de façon réaliste. En clair, le géant de l’informatique veut limiter au maximum l’utilisation de ce fruit comme symbole par d’autres acteurs du marché.

En septembre dernier, l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI) a rejeté en partie la requête d’Apple. Il considérait notamment que la représentation générale et thématique d’une pomme était un signe «dépourvu du caractère distinctif nécessaire» pour être protégé. La firme américaine a fait recours ce printemps auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF) qui a donné raison à Apple le 26 juillet dernier, apprend-on dans l’«Aargauer Zeitung»

L’IPI peut encore faire appel de la décision auprès du Tribunal fédéral. L’association Fruits-Union Suisse ne voit pas d’un bon œil cette guerre des logos menée par Apple. «Le terme ou l’image d’une pomme sont des biens communs. Ils ne devraient appartenir à aucune entreprise», déclare son directeur, Jimmy Mariéthoz dans le «Tages-Anzeiger». Le logo de l’association représente une pomme depuis près d’un siècle, alors qu’Apple a été fondée en 1976 et n’a adopté la pomme croquée comme logo qu’un an plus tard.