20 minutes aux Jeux olympiques - La «Pop mandarine», c'est quelque chose

C'est un des passages obligés de tous les skieurs: l'après-ski. Ces apéros de fin de journées enneigées sont une religion dans les pays alpins et ont largement déteint sur ce qui passe dans les oreilles des spectateurs du ski alpin et des autres disciplines hivernales. Vous pouvez d'ailleurs retrouver notre sélection très exclusive ci-dessous. Ça va d'une chanson bernoise, à d'autres à la gloire du biathlon ou de l'ancienne skieuse Maria Riesch (des fois, il faut cliquer sur le lecteur).

A Zhangjiakou, ce sont forcément quelques titres occidentaux qui passent à tue-tête dans les arènes, mais pas que... On a aussi droit à une production locale et ce n'est qu'elle qui fait danser le rare public qui a été invité par les autorités. L'autre soir, au saut acrobatique, les spectateurs et la mascotte géante qui fait le buzz, Bing Dwen Dwen, ne se bougeaient que sur un titre: 大张伟 - 倍儿爽, ou avec nos lettres à nous et en français: Big Zhang Wei - Soyez cool.