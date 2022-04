Slovénie: La population aux urnes sur fond d’inquiétudes pour l’Etat de droit

Slovénie : La population aux urnes sur fond d’inquiétudes pour l’État de droit

Les Slovènes se prononcent dimanche pour la reconduction ou non du Premier ministre Janez Jansa adepte du style autoritaire du Hongrois Viktor Orban.

Choc des visions

Au cours de ces deux années, son gouvernement «s’est livré à des atteintes répétées à l’État de droit et aux institutions démocratiques», note l’influente ONG américaine Freedom House dans son rapport annuel publié cette semaine, citant «les attaques» contre l’appareil judiciaire et les médias. Admirateur assumé de l’ancien président américain Donald Trump et allié de l’ultra-conservateur Orban, Janez Jansa a privé pendant des mois de fonds publics l’agence de presse nationale STA, au ton jugé trop critique. Et face aux avertissements de la Commission européenne, il a étrillé des «bureaucrates surpayés», multipliant les passes d’armes avec Bruxelles.